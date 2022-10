Masterstudenten VUB ontwikkelen een biologische waterverzachter met bacteriën

Brussel Autodeelbe­drijf MILES voortaan ook in Brussel actief

Vanaf dinsdag kan je ook autodelen in Brussel met de wagens van MILES. Verschillend van andere spelers, betaal je bij het Duitse autodeelbedrijf per gereden kilometer in plaats van per minuut. “We willen het stadsleven en verkeer verbeteren”, zegt Robin Gasthuys, Managing Director bij MILES België.

18 oktober