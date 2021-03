Massa verzamelt op Sint-Gillisvoorplein na steunacties voor cultuursector

Sint-Gillis/BrusselOp het Sint-Gillisvoorplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn deze namiddag meer dan honderd mensen samengekomen. Op dit ogenblik verzamelen de mensen nog steeds op het plein. Van mondmaskers is weinig sprake.

“Dit was niet de bedoeling”, zegt Jean Spinette (PS), schepen van Preventie in Sint-Gillis. “De samenkomst is voortgevloeid uit acties die de culturele sector hier in de namiddag heeft gehouden. Die acties waren toegestaan. Deze volksverzameling is dat natuurlijk niet.”

Rond 18 uur waren de politiediensten nog niet ter plekke. “Er zijn heel veel mensen op de actie van de culturele sector afgekomen”, klinkt het bij de politiezone Brussel-Zuid. “De preventiediensten hebben het niet meer in de hand. Onze politiemensen gaan proberen om via dialoog tussen te komen om het zo op te lossen.”

Nog in Sint-Gillis neemt Union het straks op tegen RWDM. Bij winst promoveert de Brusselse ploeg voor het eerst in 48 jaar naar eerste klasse. “We voorzien extra ordediensten om de mogelijke festiviteiten in goede banen te leiden”, zegt woordvoerder Kristof Claessens

Volledig scherm Feest op het Sint-Gillisvoorplein. © Dieter Nijs

Grote Markt

Op de Brusselse Grote Markt werd dan weer een actie in het kader van ‘Still standing for culture’ stilgelegd. “De Grote Markt is neutrale zone, je mag er dus niet manifesteren”, aldus Ilse Van de keere van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. “We hebben vier personen meegenomen voor een controle, maar die zijn al snel vrijgelaten.”