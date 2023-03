Masego en Moderat vullen affiche CORE Festival aan

Basketbal BNXT League Brussels wint eerste match in Elite Silver tegen rode lantaarn Apollo Amsterdam

Voor de rust zagen de supporters een (defensief) matig Brussels aan het werk. Constant achtervolgen was toen de boodschap. Na de rust was het spel van de thuisploeg veel beter. In het derde quarter konden de Brusselaars het verschil maken. Finaal werd het 86-81. Voor de hoofdstedelingen was het de vijfde seizoenszege, de eerste in de Elite Silver.