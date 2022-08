Marnix (46) belandt in het ziekenhuis nadat een inzinkbare paal zijn auto doorboort in Brussel: “Als de batterij geraakt was, was ik nu een gebraden kip”

Het incident deed zich dinsdagavond voor in de Groot Eilandstraat in Brussel. Decuyper houdt zich bezig met expertises voor vastgoedkantoren en voert vooral plaatsbeschrijvingen uit. In die hoedanigheid was hij dinsdagavond ook op pad in Brussel. “Ik reed zo’n vijf à tien meter achter mijn voorligger toen ik plots een enorme knal hoorde en mijn auto in de lucht werd geduwd”, doet hij nog steeds onder de indruk het verhaal. “De paal kwam in mijn motorcompartiment terecht. Het is dus niet zo dat ik het paaltje te laat zag en er tegenaan reed. In dat geval had mijn wagen ook wel een noodstop uitgevoerd met al die ingebouwde sensoren.”