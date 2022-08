Maritiemwijk in Molenbeek wordt tijdelijk autoluwe zone

Drie maanden lang worden de straten in de Maritiemwijk afgesloten voor doorgaand verkeer, op initiatief van Filter Café Filtré. Zo wil het burgercollectief, dat pleit voor een leefbare stad, de buurt teruggeven aan de bewoners. “We willen dat de mensen terug fier worden op hun wijk”, zegt Annekatrien Verdickt van het collectief.

“5 augustus treedt er een modale filter in werking, een diagonale verkeersknip op het kruispunt van de Van Den Boogaardstraat en de Vanderstichelenstraat”, legt Annekatrien Verdickt van Filter Café Filtré uit. Die verkeersassen zijn aantrekkelijk voor bestuurders die de drukke Leopold II-laan of Havenlaan willen vermijden. “De Maritiemwijk is een heel dens en divers stadsdeel, waar weinig mensen een tuin hebben. Bovendien gaat het om vrij brede assen, wat maakt dat er niet enkel veel verkeer is maar ook snel wordt gereden. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dankzij de knip kunnen we het sluipverkeer in de buurt tegenhouden.”

De Maritiemwijk blijft verkeersluw tot 5 november. Maar op termijn hoopt het burgercollectief dat de tijdelijke verkeersknip definitief kan worden. “Momenteel zitten we in een testfase”, zegt Verdickt. “Augustus is een kalme maand, we hebben een zachte inlooptijd. Maar september en oktober zijn veel drukkere maanden. Het is dus nog even afwachten welke resultaten we in die maanden kunnen bereiken.”

Volledig scherm Deze week gaat de zomerstraat door in de Maasstraat. © Ivan Put

Open Streets

De autoluwe zone vormt de afsluiter van het jaarlijkse OpenStreets, dat ondertussen aan de derde editie toe is. Dat wordt door Filter Café Filtré georganiseerd om aan te tonen wat mogelijk is in straten waar geen auto’s rijden. “De eerste editie vond plaats in de Picardstraat, een enorm succes”, vertelt Verdickt. “Dankzij de OpenStreets herleefde de straat, de bewoners spendeerden er letterlijk hun vakantie. Het zorgde ook voor meer sociaal contact tussen de buren. Ik woon er zelf, en merk dat ik sindsdien veel vaker begroet word dan voorheen.”

Tijdens OpenStreets organiseert Filter Café Filtré een hele reeks activiteiten in samenwerking met verschillende socioculturele partners, zoals KANAL-Centre Pompidou en Cultureghem. Vorig jaar werden verschillende straten in het Brussels Gewest ingepalmd. Maar deze editie koos het burgercollectief voor zeven straten in dezelfde buurt, de Maritiemwijk. “We bieden een zo gevarieerd mogelijke waaier aan activiteiten, waar iedereen welkom is, ongeacht de leeftijd of achtergrond.” Die gaan van dansinitiaties tot spelletjes voor de jeugd, maar ook gezellig samen tafelen op straat. “Dat werkt bevorderend voor de sociale cohesie, en kan ervoor zorgen dat de mensen terug fier worden op hun wijk”, besluit Verdickt.

