Marcel Hebbelinck eet al 91 jaar vegetarisch: “Nog nooit de verleiding gehad om een stuk vlees te eten”

Futsal Champions League Mister Europa Diogo doet het weer, RSCA zorgt voor eerste echte stunt in Champions League tegen Kairat Almaty

Voor het eerst in de geschiedenis is RSCA/Halle-Gooik erin geslaagd om een punt te pakken in de Champions League tegen een ploeg uit de top vijf van de UEFA-ranking. Het duel tegen Kairat Almaty werd met veel intensiteit gespeeld. Uitblinker Diogo en Jelovcic tekenden voor de treffers van Anderlecht. Donderdag kan men zich al kwalificeren bij winst tegen Sporting Paris.

27 oktober