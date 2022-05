Marcel De Greef, onlangs nog 50 jaar getrouwd, is overleden

Elsene D'Ieteren Group gaat hoofdzetel in Elsene opwaarde­ren

De hoofdzetel van D’Ieteren Group in de Maliestraat in Elsene gaat er in de toekomst anders uitzien. De Belgische importeur en verkoper van merken als Volkswagen en Audi stelt een transformatieproject voor om zijn hoofdzetel klaar te maken voor de toekomst en de roots in Brussel te behouden.

3 mei