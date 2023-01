Marc Sleen Museum wordt onderdeel van het Belgisch Stripcentrum

Drogenbos Boomplan­ters gezocht in Het Moeras

De vzw Bûûmplanters en het gemeentebestuur van Drogenbos gaan volgende week in het natuurgebied Het Moeras bomen planten. Op dinsdag 7 februari gaan er honderden boompjes de grond in tussen 8.45 uur en 13.00 uur. “We werken maximum met 20 personen, inclusief medewerkers van de Bûûmplanters”, laten de organisatoren weten. “De plaatsen zijn dus beperkt.” Inschrijven kan via deze link.

30 januari