Marc Noppen ziet mogelijkheden in nieuwe maatregelen: "Werk maken van de acceleratie van het vaccinatieprogramma”

“Als het globaal genomen wat rustiger wordt in de maatschappij, kan er werk gemaakt worden van de acceleratie van het vaccinatieprogramma. Dat is ook een positief iets dat meer perspectief biedt”, stelt Noppen.

“Nieuw beestje”

De Britse variant heeft in de testuitslagen van het UZ Brussel de originele variant zo goed als volledig verdrongen. De hogere besmettelijkheid is daarbij een extra uitdaging. “We hebben misschien de snelheid van verspreiding onder de bevolking niet zien aankomen. Het is een nieuw beestje met een nieuw ziektebeeld”, aldus Noppen.

In het UZ Brussel werden in de afgelopen 24 uur acht nieuwe coronagevallen opgenomen. In totaal worden er nu 48 covidpatiënten verzorgd, waarvan 15 patiënten op intensieve zorgen. “Wij verwachten de eerstkomende tien dagen en twee weken nog een stijging van de cijfers. We hopen dat we gebruik kunnen maken van de relatievere rust tijdens de paasvakantie. Zo kunnen we ook de niet-covid-zorg blijven voorzien”, besluit Noppen.