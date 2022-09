Marc (57) heeft twee prothesen en maakt dit weekend een parachutesprong, een primeur in België: “Als mijn benen niet waren geamputeerd, was ik er nu niet meer”

voetbal challenger pro league T1 Euvrard en RWDM staan voor belangrij­ke maand: “We kijken alle topploegen in de ogen, te beginnen met Lommel”

Na een vier op zes tegen Deinze en Jong Genk en vervolgens een bekerkwalificatie tegen Oudenaarde breekt voor RWDM een zeer belangrijke maand aan. “In oktober hebben we vijf wedstrijden waarin alle topploegen worden bekampt. We zullen gewikt en gewogen worden en begin november weten waar we staan”, stelt trainer Vincent Euvrard.

29 september