Manneken Pis in Legovorm? Die bestaat nu ook!

Brussel Jongen (4) verkeert in levensge­vaar nadat hij van een verdieping naar beneden valt in H&M-win­kel

In een H&M-winkel in de Brusselse Nieuwstraat is maandagmiddag omstreeks 15 uur een vierjarig jongetje een verdieping naar beneden gevallen. Het kind is met spoed afgevoerd naar het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Laken en verkeert in levensgevaar. Dat bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

21 juni