Manifestaties tegen coronamaatregelen: tientallen aanhoudingen en oproerpolitie tegenover 200 betogers in Jubelpark, geen incidenten bij gedoogde actie aan Noordstation

BrusselDe Brusselse politie heeft zondag snel een einde gemaakt aan een betoging tegen de coronamaatregelen in het Jubelpark. Er werden enkele tientallen aanhoudingen verricht, maar een aanzienlijke groep is vervolgens richting Noordstation getrokken. Daar was de Bolivarlaan het toneel voor een andere actie, die evenzeer tegen de coronamaatregelen was gericht, maar wel mocht plaatsvinden.

Tot de betoging in de Europese wijk was opgeroepen via Facebook door een groep die zich ‘Black Sheep Belgium’ noemt, maar het stadsbestuur had er geen toelating voor gegeven. Omstreeks 12u20 werd een tiental betogers al aangehouden in de buurt van het Schumannplein omdat ze het samenscholingsverbod met de voeten traden en in het bezit waren van pyrotechnisch materiaal. Een volgende groep van enkele tientallen betogers werd even later door de massaal aanwezige politie ingesloten onder de triomfboog en opgepakt. Een deel van hen weigerde het Jubelpark te verlaten.

Niet veel later liep een honderdtal betogers dan toch in groep weg uit het Jubelpark. Een deel van hen wou manifestanten van een aan de gele hesjes gelinkte actie aan de Bolivarlaan gaan vervoegen. Een groot aantal van deze manifestanten is evenzeer aangehouden door de politie in de omgeving van het Jubelpark.

Amandine en Maurine werken in de sport- en evenementensector.

De manifestanten aan het Jubelpark kwamen vooral in verzet tegen de voor hen te verregaande en beperkende coronamaatregelen. “We zijn hier om onze vrijheid terug te winnen. We zijn niet tegen de maatregelen an sich, maar wel tegen de incompetentie van onze overheid. Ze hebben de tweede golf absoluut niet voorbereid, sluiten nu dan maar alles, en nu vallen wij zonder steun”, zeggen Amandine en Maurine, die beiden in de evenementen- en sportsector werken. Thibault, een andere manifestant, klaagt de “repressieve maatregelen van de overheid” aan. “De horecazaken hebben al moeten sluiten, waarvoor is een avondklok dan nog nodig? Circuleert het virus soms sterker in de avond? Onze rechten worden afgenomen.”

Wisselend succes

Momenteel loopt de actie aan de Bolivarlaan nog. Die actie werd wel gedoogd. De politie roept de organisatoren frequent op om de maatregelen zoals mondmaskerdracht en sociale afstand te respecteren, maar dat lijkt slechts met “wisselend succes” te lukken, laat politiewoordvoerder Olivier Slosse weten. De manifestatie is rond 16u zonder incidenten afgelopen.

Marco Klein, organisator van de actie aan de Bolivarlaan, vindt dat de “mensenrechten en de Belgische grondwet geschonden worden”, en dat hen het recht om te manifesteren wordt ontnomen. Toch staan zo'n honderdtal gelijkgezinden vandaag aan de Bolivarlaan. “Ja, maar dat moet met mondmasker en we worden continu onder druk gezet door de politie. Dat is geen vrijheid meer.” De mondkapjes zijn volgens Marco niet nuttig, en het coronavirus moet als niet meer dan een griep behandeld worden. “Ik ontken het bestaan van het virus niet, maar gezond verstand is de enige manier om dit virus in te dijken.”

