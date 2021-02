Man wil flat verwarmen met vuurkorf maar wordt onwel door CO-vergiftiging

Boom Mama en drie kinderen naar ziekenhuis door CO-vergifti­ging

1 februari Een gezin in een woning aan de ‘s Herenbaan in Boom is vanochtend bevangen door een te hoge concentrate koolstofmonoxide (CO). Het gaat om een vrouw en 3 kinderen. Toen een ambulance ter plaatse kwam, maten de hulpverleners een verhoogde hoeveelheid CO in de lucht, waarop de brandweer gewaarschuwd werd. Niemand is in levensgevaar, maar het gezin is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.