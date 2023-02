Man verwondt zichzelf bij incident met mes in Anderlecht

Sint-Genesius-Rode Verkeers­hin­der door doortocht wielerwed­strijd

Wie op de baan moet op woensdag 12 april of wielerliefhebber is mag die datum omcirkelen in de agenda. Dan wordt de Brabantse Pijl gereden. De gemeente Sint-Genesius-Rode laat alvast weten dat er daardoor lokaal hinder zal zijn. “Het parcours loopt ook door onze gemeente”, klinkt het. “Om de veiligheid te garanderen zal er langs de Leuvensesteenweg, tussen het grondgebied Beersel en het kruispunt Eigenbrakelsesteenweg, Zoniënwoudlaan en Hallesesteenweg en langs de Eigenbrakelsesteenweg tussen het grondgebied Eigenbrakel en het kruispunt Eigenbrakelsesteenweg, Zoniënwoudlaan en Hallesesteenweg een parkeerverbod gelden tussen 9 uur en 16 uur.

