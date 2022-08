Man steekt buurman met mes in borst maar moet niet naar de cel: “Slachtoffer niet in levensgevaar”

Op zaterdag 13 augustus 2022 brak in de vroege namiddag een vechtpartij uit in een gebouw aan de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek, in het kader van een burenruzie. Een man werd in zijn woning aangevallen door een buurman en een andere persoon, gewapend met een koevoet. Een gevecht ontstond en de bewoner van het huis verdedigde zich door de buurman in de borst te steken met een mes. “Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet in levensgevaar”, aldus Martin François van het Brusselse parket. De vermeende dader van de messteken werd van zijn vrijheid beroofd, en het parket vorderde een onderzoeksrechter wegens poging doodslag. “De onderzoeksrechter stelde hem in verdenking van slagen en verwondingen maar liet hem wel vrij. Het onderzoek wordt voortgezet om de precieze omstandigheden van de feiten te achterhalen”, aldus François.