Man slachtoffer van schietpartij in Brussel: “Volgens de laatste berichten verkeert hij nog steeds in levensgevaar”

Anderlecht Bewoonster rusthuis blijft in cel voor doden medebewoon­ster: “Mentale problemen en dementie”

Een bewoonster van het woonzorgcentrum Clos Bizet in Anderlecht blijft in de cel op verdenking van doodslag op Grazia, een medebewoonster. De raadkamer heeft haar aanhouding verlengd. Ze zit inmiddels al acht maanden in voorlopige hechtenis. Het onderzoek is nog steeds lopende.

8 juni