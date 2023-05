Man rijdt rond met cannabis in wagen: “Moet ik die echt afgeven?”

Dealer blijft lustig voortdoen: “ “De boodschap is duidelijk niet aangekomen”

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden gevorderd tegen een 21-jarige jongeman uit Vilvoorde die terechtstond voor drughandel. De jonge twintiger had in oktober 2022 nog een opschorting gekregen voor drugsfeiten maar was volgens het openbaar ministerie ongestoord blijven dealen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf.