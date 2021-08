Man redt kat...en moet vervolgens zelf gered worden door brandweer

Brussel Koninklijk salon in station Brus­sel-Cen­traal nog tot midden september geopend voor publiek

14:34 Niet alleen het koninklijk paleis, maar ook het koninklijk salon is dezer dagen toegankelijk voor het publiek. De koninklijke loge in het treinstation is nog tot en met 19 september toegankelijk in het kader van een project van kunstenares Myriam Louyest.