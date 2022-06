Man raakt gewond bij politie-interventie: echtgenote beschuldigt politie van racisme

atletiek BK De broers Borlée betekenen een stevige verster­king van Olympic Essenbeek Halle

Aanvankelijk stond er geen Borlée op de deelnemerslijst van het BK, maar dat veranderde in de loop van de week. Nu neemt Dylan Borlée het op tegen Robin Vanderbemden in de 200m en zijn tweelingbroers Kévin en Jonathan in de 400m tegen de sterren van dit voorjaar, Alexander Doom en Christian Iguacel. Olympic Essenbeek Halle zet trouwens in Gentbrugge nog meer vedetten in.

23 juni