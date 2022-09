Man opgepakt na ontvoeringspoging in school in Jette

De man was de basisschool van het Centre scolaire du Sacré-cœur in Jette binnengedrongen en had er geprobeerd een kind mee te nemen. Toen het kind begon te roepen dat de man niet zijn vader was, kwam het personeel tussen. De directrice van de school kon nog net een foto nemen van het individu voor die de benen nam. De toegesnelde politie kon de man korte tijd later oppakken.