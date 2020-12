Man opgepakt die foto’s maakte van Justitia-site, waar raadkamerzitting over aanslagen 22 maart plaatsvindt

Sint-Pieters-Woluwe Nieuw dierenkerk­hof opent deuren: eerste plek waar je ook dieren kan begraven

6 december In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe kunnen baasjes hun hond of kat voortaan laten begraven op een dierenkerkhof. Het is de eerste begraafplaats voor dieren in het Brussels gewest. In Elsene is ook al een tijdje een dierenkerkhof, maar daar kan je alleen een urne met de assen van je overleden huisdier plaatsen.