Man mag gevangenis verlaten...en plundert diezelfde avond nog een informaticawinkel

De man, een inwoner van Waver geboren in 1984, mocht op 16 december de gevangenis van Sint-Gillis verlaten. Diezelfde avond plunderde hij een informaticawinkel in Waver. Hij verklaarde tijdens het gerechtelijk onderzoek dat de winkel nog open was door de overstromingen die toen Waver hadden geteisterd. De man stal zo veel artikels uit de winkel dat hij twee keer over en weer moest rijden om alles mee te nemen. De buit verkocht hij in Brussel. Daar werd hij tien dagen later opgepakt toen hij een gestolen tablet probeerde door te verkopen. De dader was in het verleden al 16 keer veroordeeld, onder meer voor diefstal. Hij kreeg maandag opnieuw 2 jaar effectief. “We hebben geen 24 uur moeten wachten alvorens hij opnieuw feiten pleegde”, benadrukte het openbaar ministerie.