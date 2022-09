Man krijgt hartstilstand terwijl hij uit brandend huis wordt gehaald

Sint-Jans-Molenbeek Dode bij brand in rusthuis in Sint-Jans-Molenbeek: tweede bewoner in kritieke toestand afgevoerd

Bij een brand in een woonzorgcentrum in Sint-Jans-Molenbeek is zaterdagavond een dode gevallen. Een tweede bewoner werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. 22 bewoners werden ter plaatse verzorgd. De oorzaak van de brand is volgens de eerste vaststellingen accidenteel.

18 september