Man koopt wagen...en betaalt vervolgens niets: 15 maanden cel

Brussel Bijzondere onderne­mings­raad bij Ryanair

Bij Ryanair in België vindt woensdagochtend een bijzondere ondernemingsraad plaats. Dat is vernomen van de Franstalige christelijke vakbond CNE. Na afloop is een personeelsvergadering gepland, omstreeks 12 uur, in een hotel op Brussels Airport. Ryanair-topman Michael O’Leary geeft in het centrum van Brussel een persconferentie om 12.30 uur.

7 september