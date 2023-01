Man klimt op dak van berucht kraakpand

BrusselIn Schaarbeek is zondagmiddag een man op het dak van het gebouw geklommen dat al enkele maanden bezet is door enkele honderden daklozen, asielzoekers, en mensen in onwettig verblijf. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord. Die had de straat afgesloten voor alle verkeer maar intussen is de man al van het dak afgedaald. Wat de reden was voor zijn daad, is nog onduidelijk.