Man in levensgevaar na ruzie over parkeerplaats: “Drie personen staken hem in de buik”

Futsal eerste nationale Steven Dillien schiet RSCA Futsal naar finale van play-offs: “Fijn dat ik nu op belangrij­ke momenten kan scoren”

Paars-wit heeft weinig moeite ondervonden om Herentals af te houden in de halve finale van de play-offs. Nadat er vorige week al met 4-6 werd gewonnen in de Kempen, kon Anderlecht ook de return naar zijn hand zetten. De 5-1-winst levert een ticket op voor de finale. Daarin wordt Antwerpen of Charleroi de tegenstander.