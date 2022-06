Man in kritieke toestand na steekpartij in Schaarbeek: vijf verdachten opgepakt

Brussel Van rooftop bar met uitzicht op de Grote Markt tot groene Oase in hartje Brussel: dit zijn de 8 mooiste zomerbars van onze hoofdstad

De zomer komt weer stilaan in zicht en dus zijn heel wat steden, gemeenten en horeca-uitbaters al volop bezig met de voorbereidingen van hun zomerbar. Maar waar in Brussel kan je terecht voor een heerlijke cocktail of frisse pint? Wij zochten het uit. Maak kennis met zeven sfeervolle zomerbars in de Brusselse Rand en het Pajottenland, hun initiatiefnemers én hun beste cocktails.

2 juni