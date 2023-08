Man gewond na aanval met brandende vloeistof

Omstreeks 7 uur werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij aan de Helihavenlaan in het centrum. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een man aan die brandende pijn aan de ogen had. Volgens de man had iemand een vloeistof in zijn gezicht gespoten. Mogelijk ging het om ammoniak maar verder onderzoek moet daarover duidelijkheid brengen. Een getuige van het incident verklaarde dat het slachtoffer ook vuistslagen had gekregen, waarna de dader of daders er vandoor waren gegaan met het uurwerk van het slachtoffer.