Man gekneld in keldergat in Koekelberg

Update "Gezond­heids­toe­stand hongersta­kers gaat pijlsnel achteruit”, Groen, PS en Ecolo vragen dat De Croo dossier overneemt van Mahdi

18 juli De fysieke en mentale gezondheidstoestand van de hongerstakers in de Begijnhofkerk en op de campussen de VUB en de ULB gaat pijlsnel achteruit. Dat meldt Dokters van de Wereld. De voorzitters van Groen, Ecolo, PS en PTB roepen premier Alexander De Croo (Open Vld) daarom op het dossier in handen te nemen in plaats van bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). CD&V, Open Vld en MR willen niets van de vraag van de linkse regeringspartijen weten. Ook Mahdi wijkt niet en wil niet weten van een collectieve oplossing. “Anders krijg je morgen hongerstakingen in alle kerken van het land.”