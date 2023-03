Man even in levensgevaar na extreem geval van verkeersagressie

Naima laat iedereen meegenie­ten van haar keuken in de Leuvense­straat: “Eindelijk een plek om echt Marokkaans te eten”

Begin maart verhuisde het START.huis naar een nieuwe plek. In het statige Ortshuis vind je enkele starters die onder de vleugels van de stad hun eerste stappen als zelfstandigen kunnen zetten, zonder daarbij te grote financiële risico’s te lopen. Bij het START.huis hoort sindsdien ook een horecazaak. Bij Naima kun je terecht voor de echte Marokkaanse keuken. “De reacties zijn super. Iets als dit misten we nog in de stad.”