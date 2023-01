Man dreigt ammoniak over veiligheidsagenten MIVB te gieten: medewerkers en één reiziger naar ziekenhuis

Brussel Canal It Up pleit voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes in Brussel: “Kan tot 40 procent minder zwerfvuil opleveren”

Woensdag presenteerde Canal It up een petitie in het Brussels Parlement voor de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen in het Brussels Gewest. Volgens de vzw is dat de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan. Het systeem zou uitpuilende vuilnisbakken helpen voorkomen, waardoor minder afval in de straten of natuur terechtkomt. “Goed voor zowel mens als dier.”

18 januari