Man door lint tegen dochter: 6 maanden met uitstel

Sint-Jans-Molenbeek Werf waar dodelijk ongeval plaatsvond niet in strijd met veilig­heids­voor­schrif­ten: “Jammerlijk ongeval”

Op de werf in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek waar maandag een arbeider om het leven is gekomen, werden de veiligheidsvoorschriften nageleefd. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zo meldt het Brusselse parket. Volgens het parket is er dan ook sprake van een jammerlijk ongeval.

2 maart