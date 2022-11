Man die zelfmoord echtgenote in scene zette blijft in cel

Brussel Bruss­else handelaars houden hun hart vast voor de volgende WK-mat­chen: “Ons café was gevuld met bange gezinnen en kinderen”

“De komende matchen doen we niet open. Het is al die miserie niet waard.” Handelaars in de Brusselse Lemonnierwijk reageren met afkeer op de rellen na de WK-wedstrijd. Oók diegene met Belgo-Marokkaanse roots. “We veroordelen de relschoppers, maar toch worden we over dezelfde kam geschoren. Terwijl ook wij niet begrijpen waarom ze zich zo agressief gedragen.”

28 november