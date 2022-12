Man die vijf dagen vermist was, dood aangetroffen in kelder nachtclub

BrusselHet lichaam van Yves-Marie Umuhire (38) is dinsdagavond aangetroffen in de club waar hij voor het laatst gezien werd. De dertiger uit Schaarbeek werd dit weekend door zijn omgeving als vermist opgegeven nadat hij niet kwam opdagen voor kerstavond. De man zou om het leven gekomen zijn na een val van de trap.

Sinds vrijdagnacht leek Yves-Marie Umuhire, een Schaarbekenaar van Rwandese afkomst, spoorloos verdwenen na een nachtje stappen met vrienden in een club op de Louizalaan. Toen hij zaterdagavond niet kwam opdagen voor een kerstfeest, gaf zijn familie hem op als vermist. Via sociale media werd ook een oproep gelanceerd. “Wie Yves-Marie nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen met de politie van Schaarbeek of met zijn broer Yves”, klonk het toen.

Val

Dinsdagavond kreeg de familie echter een bericht dat de man levenloos werd aangetroffen in de club waar hij vrijdagnacht uitging. Dat bevestigt het Brussels parket. “Er zijn geen aanwijzingen dat het om een tussenkomst van derden gaat”, klinkt het. Meer commentaar kon niet gegeven worden. Uit de eerste vaststellingen zou wel blijken dat een val van de trap in de club aan de basis zou liggen. Hoe het komt dat Yves-Marie pas na vijf dagen werd gevonden, is momenteel nog niet duidelijk.

De familie wenste niet te reageren. Via sociale media deelde broer Yves Umugisha wel nog mee dat hij dankbaar is voor de hulp tijdens de zoekactie en de steun voor de familie. Wie nog een laatste groet wil brengen, kan daarvoor terecht in het Sint-Elizabeth ziekenhuis in Ukkel tussen 15.30 uur en 19 uur.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.