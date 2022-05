Man die school binnendrong met alarmpistool blijft voortvluchtig: veiligheidszone opgeheven

BrusselIn Anderlecht is deze maandagmiddag een gewapende man binnengedrongen in de school ‘Institut de la Providence. Daarbinnen bedreigde hij een leerkracht en loste daarbij ook een schot. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Zuid. “De man is nog niet opgepakt”, aldus de politiewoordvoerster. Inmiddels is de zoekactie wel afgelopen, maar de man blijft spoorloos.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de laatste informatie.

“Een getuige merkte een persoon op met een wapen”, zegt Sarah Frederickx van de politiezone Zuid. “Daarbij zou hij een leerkracht bedreigd hebben en een schot gelost hebben. Het ging om een alarmpistool.” Er raakte niemand gewond.

De scholieren en leerkrachten van de school werden in veiligheid gebracht, en de politie voerde een sweeping uit van de locatie. Die zoekactie leverde niets meer op, waarna de veiligheidszone die rond de school was ingesteld, werd opgeheven. De lokale politie is wel nog op zoek naar de verdachte.

“Heel bang”

Een leerkracht van de school getuigt dat de man in het zwart gekleed is en een bivakmuts droeg. Voor het incident stapte de man een lokaal binnen en riep hij dat hij de directie wilde zien. “De middagpauze was net gedaan toen de man aan de school verscheen. We hebben hem niet verder binnen gelaten”, gaat de man verder. “Hij is dan beginnen roepen en we zijn allemaal gevlucht. We zijn waren heel bang.”

Emmanuel (17), leerling van de school bevestigt dat de man een wapen toonde in het bijzijn van leerlingen en leerkrachten. “We werden naar de turnzaal van de school gebracht en moesten daar wachten. Even later werden we allemaal gefouilleerd en konden we naar buiten”, zegt hij.

Het parket bevestigt dat men nog steeds op zoek is naar de indringer en heeft intussen een onderzoek geopend naar de feiten.

© Marc Baert

© Marc Baert

Er werd een perimeter ingesteld. © Marc Baert

Man met alarmpistool dringt Institut de la Providence in Anderlecht binnen © Marc Baert

Institut de la Providence: de hulpdiensten staan paraat indien het nodig zou zijn © Marc Baert