Man die agenten aanviel aan commissariaat blijft aangehouden

Is dit een ‘challenge’? Wat loopt er fout? En kan MIVB dit voorkomen? Veel vragen na eerste dode in rolluik van Brussels metrostati­on

In het Brusselse metrostation Rogier is zaterdagochtend een 33-jarige man overleden nadat hij gekneld was geraakt in een rolluik aan de ingang. Opvallend: het is al het vierde voorval in twee maanden tijd, het eerste met dodelijke afloop. Wat bezielt die mensen om net voor openingstijd het station binnen te dringen? En kan vervoersmaatschappij MIVB maatregelen nemen om dit te voorkomen? Wij proberen die vragen te beantwoorden.