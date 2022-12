Man die agent doodde blijft in cel

Yassine Mahi had op 10 november kort na 19 uur in de Aarschotstraat in Schaarbeek een politiepatrouille aangevallen met een mes. Een agent, de 29-jarige Thomas Monjoie, overleefde die aanval niet, terwijl zijn collega, Jason P., gewond raakte. Een andere patrouille die in versterking was toegesneld, schoot Yassine M. vervolgens neer. De man werd geraakt in de arm en het been, en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij twee dagen later onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Dat gebeurde weliswaar bij verstek, aangezien de onderzoeksrechter M. vanwege zijn gezondheidstoestand nog niet had kunnen verhoren. Dat verhoor vond pas de maandag nadien plaats, maar duurde slechts heel kort. M.’s toestand is intussen wel stabiel.