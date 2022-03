Man die 68-jarige vrouw aanviel is aangehouden

Brussel Verdachte opgepakt na moordpo­ging op 68-jarige Brusselse

In Brussel is vrijdag een verdachte opgepakt voor een moordpoging op een 68-jarige Brusselse. Dat meldt het Brussels parket na berichtgeving van Sudinfo. Het slachtoffer zou vrijdagmiddag in de Brusselse Verenigingsstraat meerdere keren geslagen en gestoken zijn. Ze verkeert in levensgevaar.

26 maart