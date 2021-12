Man belandt in kanaal en wordt na reanimatie naar ziekenhuis overgebracht

Brussel/Rand Bij deze zeven koffiebars in Brussel, de Rand en het Pajotten­land kun je je verwarmen tussen de kerstinko­pen door

Kerstmis staat voor de deur en dus is ook de tijd van de kerstinkopen weer aangebroken. Omdat zo’n namiddagje shoppen in december best koud kan zijn, zochten wij naar iets om het wat warmer van te krijgen. Onze redactie ging dan ook op zoek naar zeven koffiebars waar je tussen de winkelbezoekjes door terechtkan voor een heerlijke kop koffie, thee of warme chocomelk. Maak kennis met enkele van de leukste koffiebars in Brussel, de Rand en het Pajottenland.

