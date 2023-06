Man (33) sterft nadat hij gekneld zit in rolluik Brussels metrostation: al vierde gelijkaardig incident in twee maanden

In het Brusselse metrostation Rogier is zaterdagochtend een 33-jarige man van Rwandese afkomst overleden nadat hij gekneld geraakte tussen het rolluik aan de ingang. Het is al de vierde keer in korte tijd dat iemand vast geraakt in zo’n rolluik.

KIJK. Op deze plek gebeurde zaterdagochtend vroeg het drama, in het metrostation Rogier

De brandweer van Brussel werd zaterdagochtend omstreeks 4.30 uur opgeroepen voor een geknelde persoon in het rolluik aan de ingang van metrostation Rogier. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer, een 33-jarige man van Rwandese afkomst, met het bovenste gedeelte van de romp gekneld zat. De hulpdiensten konden de onfortuinlijke man bevrijden, waarna een poging tot reanimatie gestart werd. Dat was tevergeefs, het slachtoffer overleed ter plaatse. De exacte omstandigheden van het voorval worden momenteel nog onderzocht. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw is het opvallend dat het al het vierde voorval in twee maanden tijd is. “Voordien hebben we zelden of nooit zo’n interventie gehad”, klinkt het.

“Het gaat om een man die het metrostation probeerde binnen te dringen, net voor de mechanische rolluik open ging”, zegt Cindy Arents, woordvoerder van de MIVB. “Toen dat rolluik vervolgens omhoogging, is hij klem komen te zitten en helaas overleden. Het metrostation is ongeveer een uur lang afgesloten geweest voor het publiek, maar is intussen volledig vrijgegeven.”

Het is al de vierde maal op enkele weken tijd dat iemand klem komt te zitten in een rolluik dat toegang verleent tot een metrostation in Brussel. Afgelopen woensdagochtend moesten de hulpdiensten nog uitrukken voor een man die gekneld zat met een been in een rolluik van het metrostation Hallepoort. Een week eerder, op 23 mei, deed zich een gelijkaardig incident voor in het metrostation op het Sint-Gillisvoorplein. Een tweetal maanden voordien, op 19 maart, was ook al een man vast komen te zitten in een afsluiting van het metrostation Naamsepoort. “Het gaat telkens om mensen die het station proberen binnen te dringen, maar waarom ze dat doen net voor de rolluiken opengaan, is ons onduidelijk”, aldus nog de MIVB-woordvoerder.

Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht van de feiten, maar heeft geen bijkomende opdrachten gegeven aangezien het om een ongeval gaat.

KIJK. Eerder deze week kwam nog een man vast te zitten tussen een rolluik in het metrostation Hallepoort

