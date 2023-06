Man (33) dood aangetroffen in Anderlecht: “We gaan uit van een verdacht overlijden”

“Het was een voorbijganger die woensdagochtend omstreeks 5.30 uur het levenloze lichaam van een man ontdekte in de Maria Groeninckx-De Maylaan in Anderlecht”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. De straat ligt in de Peterboswijk, die bekend staat om zijn kwalijke reputatie en drugsverleden. Er werd een gerechtelijke perimeter ingesteld door de politiezone Brussel-Zuid. Het parket, de onderzoeksrechter, een forensisch arts en de forensische politie kwamen vervolgens ter plaatse.