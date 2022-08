Man (31) opgepakt en meegenomen voor verhoor na vals bomalarm in Ibis Hotel in Brussel: hotel drie uur afgesloten, actie afgelopen

Enkele toeristen die in het hotel verbleven mochten rond 10 uur het hotel niet meer binnen nadat ze even buiten waren geweest. Brandweer en hulpdiensten werden ter plaatse gestuurd. Ook een mug was aanwezig. De omgeving werd meteen afgespannen met een politielint, zo konden onze journalisten ter plaatse vaststellen. Ook enkele auto’s in de buurt werden doorzocht. Er heerste even paniek, maar later bleek dat er geen gewonden vielen. Rond 14 uur werd een man opgepakt, hij was niet gewapend. Het parket van Brussel bevestigt het incident. “De politie ging ter plaatse in het Ibis Hotel in verband met wat een valse bommelding bleek te zijn. De politie greep in en de vermeende dader, een eenendertigjarige man, werd van zijn vrijheid beroofd en meegenomen voor een verhoor. Hij was ongewapend. Het onderzoek is lopende”, aldus Martin François, woordvoerder van het parket.