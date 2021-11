Man (20) krijgt in beroep zwaardere straf voor stelen van dienstwapen agent tijdens rellen in Anderlecht: celstraf in plaats van werkstraf

Brussel Brandweer moet gedumpt voertuig weghalen dat vastzit in omheining boven Brusselse tunnel

De Brusselse brandweerdienst moest in het holst van de nacht uitrukken voor een wagen die gekneld zat in de balustrade boven de tunnel in de Gulden-Vlieslaan. Die hing op enkele meters hoogte boven de tunnel. Hoe het voertuig daar beland is, en waarom die is achtergelaten is nog niet geweten.

12:10