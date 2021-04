Mamadou (25) laat het leven bij hevige brand in Anderlecht: “Beloftevolle voetballer die iets van zijn leven wilde maken”

Anderlecht “Alsof ik een kind ben verloren”: zware brand in Anderlecht slaat diepe wonden bij bewoners

16:11 In de nacht van zondag op maandag brak er in de Heyvaertstraat in Anderlecht een hevige woningbrand uit. Tientallen bewoners moesten geëvacueerd worden, 30 mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, één persoon overleefde de brand niet, en vier mensen vechten nog voor hun leven. De overige bewoners beseffen nog niet goed wat hen is overkomen. Abdulkader (25) en zijn vrouw Amina (28) lagen te slapen toen ze opgeschrikt werden door het intense vuur. Sibel (60) ziet met haar zaak haar levenswerk na twintig jaar in vlammen opgaan: “Ik ben alles kwijt, maar ik hoop vooral dat iedereen het zal overleven.”