Mama laat zoontjes van 2,5 en 4 even alleen thuis om naar de apotheek te gaan. Even later slaan de vlammen uit het raam

Twee jongetjes van 4 en 2,5 zijn om het leven gekomen bij een hevige woningbrand in Laken. Hun mama (33) had hen alleen thuis gelaten om medicijnen te gaan kopen bij de apotheek vlakbij. Toen ze terugkwam stond haar appartement in lichterlaaie. Een onderbuurman keek nog in het brandend appartement, maar door de dikke rook zag hij de kindjes niet. “Hadden we ze maar horen huilen, of schreeuwen. Dan waren ze gered.”