Makelaar vervalst handtekening Louwagie ‘om financiële put te vullen’

Een Iraanse agent van de UEFA verwittigde enige tijd geleden de KAA Gent-manager dat een spelersmakelaar in Iran voetballers benaderde met een document waarop Louwagie’s handtekening stond. “Hij had ook twee spelers van de Iraanse nationale ploeg benaderd met contractvoorstellen die zogezegd van voetbalclub STVV kwamen maar alle documenten bleken vanzelfsprekend vals”, zei het parket. “De verdachte had die valse documenten opgemaakt en de spelersmakelaar had er in Iran de spelers mee benaderd. Hij beweerde voor buitenlandse voetbalclubs te werken en eiste van hen een vergoeding voor onkosten die hij zogenaamd gemaakt had terwijl hij voor hen clubs zocht. Als de spelers betaalden, verdween de valse makelaar natuurlijk spoorloos en bleek er van de zogenaamde buitenlandse interesse geen sprake.”