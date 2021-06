Mailbox gehackt, feestjes gefinancierd en aanslepend moddergevecht: oorlog binnen Kansspelcommissie wordt nu ook in rechtbank uitgevochten

Brussels Gewest In het Ter Kamerenbos of de Nieuwstraat, mondmas­kers zijn al 7 maanden verplicht op hele Brusselse grondge­bied: “Brussel vindt de juiste balans maar niet”

24 mei In Parijs mogen ze waarschijnlijk eind juni af, in Amsterdam moet je ze enkel in binnenruimten dragen, in Berlijn en Antwerpen zijn ze enkel vereist op drukke plekken, maar in onze hoofdstad zijn ze al sinds 26 oktober overal verplicht: de mondmaskers. Op elke plek in de Brusselse openbare ruimte moeten ze netjes mond en neus bedekken, van in het Laarbeekbos tot de Nieuwstraat, van het Ter Kamerenbos tot op de Louizalaan.