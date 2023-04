Magasin 4 heeft vergunning te pakken voor nieuwe concertzaal

Superflits­paal verschijnt voor het eerst in het straat­beeld: “En we gaan telkens zelf aankondi­gen waar hij staat”

De superflitspaal van het LiDAR-type is sinds donderdag voor het eerst in het straatbeeld te zien. De primeur is weggelegd voor de Nijvelsesteenweg, waar de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur. Wie te snel rijdt zal een GAS-boete in de bus krijgen, al worden zwaardere inbreuken doorgegeven aan het parket. “Maar we hopen dat er nul boetes uitgeschreven worden”, klinkt het. De huur bedraagt meer dan 6.000 euro per week.