Maar liefst 81 % van bestuurders betrapt op te snel rijden in Van Praetlaan

Huizingen De Weekwat­chers trekken naar provincie­do­mein Huizingen

Het bekende radioprogramma Weekwatchers strijkt de komende weken neer in de provinciedomeinen van Vlaams-Brabant. Het provinciedomein in Huizingen bijt op zaterdag 17 december zelfs de spits af. Elke week overloopt presentator Ruben Van Gucht op zaterdag tussen 8 en 10 uur de grote en kleine actualiteit met een Weekwatcher. In Huizingen komen Clouseau, Mathieu & Guillaume en Frank Deboosere op bezoek. Op zaterdag 24 december trekt Radio 2 nog naar Het Vinne in Zoutleeuw en op zaterdag 7 januari naar provinciedomein Halve Maan in Diest. Wie tickets wil reserveren kan terecht op https://radio2.be/lees/de-radio2-weekwatchers-zijn-binnenkort-te-gast-in-vlaams-brabant?view=web.

15 december