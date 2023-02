Maak kennis met de Molenbeek Rebels: “Wij helpen meisjes zich een weg naar een betere toekomst te ‘dunken’”

Voor de nieuwe JEZ!-campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius trekt Qmusic-dj Tom De Cock elke week van maart naar één van de organisaties waarvoor geld wordt ingezameld. 8 maart is het de beurt aan Molenbeek Rebels, een basketbalclub die meisjes uit kansarme situaties zowel op sportief als maatschappelijk vlak naar een hoger niveau tilt. En daar slagen ze heel goed in. “Omdat we onze eigen coaches opleiden binnen onze club, zijn we een van de weinigen in België die geen externe trainers nodig hebben.”

“Een tiental jaar geleden zijn we gestart onder de overkoepelende organisatie Foyer vzw”, legt Wenke Thewis (45) uit van Molenbeek Rebels. “Na enkele jaren rustig groeien, besloten we in 2019 om er samen met de meisjes alleen voor te gaan. Dat leek ons een betere manier om onze werking te ontwikkelen en onze visie verder uit te bouwen.” “Het bood ons meer mogelijkheden om zelf te beslissen welke aanpak we zouden hanteren”, voegt Anabelle Okende Nye-Pungu (25) toe. Zij kwam indertijd als jong meisje toe bij de basketbalclub, en is er ondertussen doorgegroeid tot coach. Ondertussen telt de club meer dan 200 leden.

“Het hoofddoel voor de meisjes is basketten”, gaat Wenke verder, “en het achterliggende doel voor ons is om hen meer ‘empowerment’ te geven op verschillende vlakken. Dat doen we door hen nauw te betrekken in onze werking. Leren coachen is daar een mogelijkheid van, maar dat kan evengoed doorgetrokken worden tot het bestuur van onze club. Ons financieel beleid rond alles wat met coaching te maken heeft, opleidingen, profielen en vergoedingen, is bijvoorbeeld volledig door onze eigen coaches opgesteld, door meisjes tussen de 16 en 23 jaar oud. Bij quasi elke beslissing vragen we om hun mening.”

Ervaring

Volledig scherm Anabelle Okende Nye-Pungu (25) & Wenke Thewis (45): "Meisjes, en jongeren in het algemeen, worden vaak onderschat. Maar met de juiste ondersteuning zijn ze tot veel meer in staat dan men zou denken.” © Marc Baert

“We werken met een peer-to-peer systeem, waarbij ervaren coaches de nieuwe generatie begeleiden.” En dat werkt. “Omdat we onze eigen coaches opleiden binnen onze club, zijn we een van de weinigen in België die geen externe trainers nodig hebben. We hebben er zelfs te veel, glundert Wenke. “De vaardigheden die ze op die manier leren, kunnen onze meisjes ook inzetten op andere vlakken”, zegt Anabelle. “Op school bijvoorbeeld, thuis of in andere beroepsdomeinen. Het belangrijke daarbij is om hen voldoende vertrouwen te geven. De meisjes, en jongeren in het algemeen, worden vaak onderschat. Maar met de juiste ondersteuning zijn ze tot veel meer in staat dan men zou denken.”

Met wekelijkse trainingen en wedstrijden, lijkt Molenbeek Rebels voorts een basketbalclub zoals een andere. Maar dankzij hun aanpak zijn er in de praktijk wel enkele verschillen op te merken. “Waar bij andere sportclubs het aantal leden uitvalt vanaf ze de leeftijd van 12 à 13 jaar bereiken, merken wij net het omgekeerde”, duidt Wenke. “We proberen ook om de ouders zo nauw mogelijk te betrekken, in geval van problemen bijvoorbeeld.” En dat heeft een invloed voor de sfeer langs de zijlijn. “Bij andere clubs zie je regelmatig boze ouders roepen en tieren naar de kinderen op het speelveld. Heel onnodig, en iets dat je in onze tribunes niet zal zien. Tot slot laten we alle meisjes ook spelen tijdens wedstrijden. Er zijn geen bankzitters.”

Hoe Molenbeek Rebels de toekomst ziet? “Toen ik begon, zagen we dat veel meisjes niet mochten basketten aangezien het een ‘jongenssport’ was. Dat zien we nu veel minder. Problemen zijn tegenwoordig vaker financieel van aard”, zegt Anabelle. “De combinatie tussen sport en school levert soms wel organisatorische problemen op”, vertelt Wenke. “Veel mama’s willen dat hun dochter het hoogste opleidingsniveau behaalt. Jaarlijks zijn er wel een vijftal leden die deelnemen aan een ingangsexamen Geneeskunde. Daar proberen we in te bemiddelen en omkadering in te voorzien.” “Maar de essentie blijft nog altijd het naar een hoger niveau tillen van onze meisjes, en dat op zoveel mogelijk vlakken”, besluit Anabelle.

